Son Dakika Haberi: Serdar Denktaş bıraktı!

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş bugün itibari ile genel başkanlığı bıraktığını açıkladı. Öte yandan Denktaş 30 Kasım’a kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerine girip girmeyeceğini açıklayacağını belirtti.
Denktaş bu akşam DP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda 21 yıldır DP’nin genel başkanlığını üstelendiğini hatırlatarak görevi bıraktığını söyledi.
Parti içindeki gruplaşmalara izin vermeyeceğinin altını çizen Serdar Denktaş, “Siyaseti bırakmıyorum yeni bir yolla devam edeceğim” dedi.
Serdar Denktaş, bugün DP Parti Meclisi ile yaptığı toplantı sonrasında genel başkanlığı bıraktığını açıkladı.
Partiden verilen bilgiye göre, Denktaş Parti Meclisi ile Lefkoşa İlçe Binası'nda yaptığı toplantı sonrasında başkanlığı bıraktığını duyurdu.
30 Kasım’da gerçekleşecek parti kurultayına kadar geçici başkanlığı Genel Sekreter’in devralacağını belirten Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yapmadı.
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