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SON DAKİKA HABERİ! Serdarlı'da kaza: 2 yaralı (Güncellendi)

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Serdarlı'da kaza: Yaralılar var 
SON DAKİKA HABERİ! Serdarlı'da kaza: 2 yaralı (Güncellendi)

Serdarlı-Geçitkale Anayolu üzerinde iki araç, bir aracın diğer şeride geçmesiyle çarpıştı: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında, Serdarlı – Geçitkale Anayolu birinci kilometresi üzerinde, Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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