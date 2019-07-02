SON DAKİKA HABERİ! Serdarlı'da kaza: 2 yaralı (Güncellendi)

Serdarlı-Geçitkale Anayolu üzerinde iki araç, bir aracın diğer şeride geçmesiyle çarpıştı: 2 yaralı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında, Serdarlı – Geçitkale Anayolu birinci kilometresi üzerinde, Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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