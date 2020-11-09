Son Dakika Haberi:: Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığını yarın açıklayabilir...

UBP’de hafta sonu “tek adaylı” yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayda, daha önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu, yeniden aday olma aşamasına geldi.

Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den herhangi bir yetkili ile sorunu olmadığını, aday olmama yönünde bir baskı görmediğini söyleyen Sucuoğlu, her UBP üyesi gibi aday olma hakkı bulunduğunu vurguladı. Genel Sekreter ve Başkan vekili Ersan Saner ile sorunu olmadığını ifade eden Sucuoğlu, üyelik hakkını kullandığını belirtti.

Türkiye yetkililer ile sorun yaşadığı iddialarını reddeden Sucuoğlu şunları söyledi: “Şu anda telefonlarım susmuyor. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a taban ayakta. Kararımı yarın basın yolu ile duyuracağım. Bakanlık pazarlığı yapacak kadar amatör bir siyasetçi değilim.

Aksine, Başkan olmak için yola çıktım.

Kimse beni kavgalı göstermesin. Taban, erken kurultay kararı alınmasının ardından bana ciddi bir baskı yaptı. Buna kayıtsız kalmadım. Şimdi “Başkan adayıyım” demem, ama kararım bu yönde.

Yarın sabahtan itibaren resmî olarak kamuoyuna duyuracağım. Hiçbir belgeye aday olmama imzası atmadım. Bir belge geri çekilme, diğeri de kaosu önleme imzasıydı.

Benim aday olmamı önleyecek hukuki bir metne imza atmadım, aksine aday olmak en doğal hakkım. Türkiye ile de problemim yok, bu birilerinin suni göndermesi. Çekilirken görüşme yaptım ama şu anda durum farklı.”