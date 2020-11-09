  • BIST 1.232
  • Altın 486,323
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Son Dakika Haberi:: Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığını yarın açıklayabilir...

» »
UBP’de hafta sonu “tek adaylı” yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayda, daha önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu, yeniden aday olma aşamasına geldi.
Son Dakika Haberi:: Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığını yarın açıklayabilir...

UBP’de hafta sonu “tek adaylı” yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayda, daha önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu, yeniden aday olma aşamasına geldi.

Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den herhangi bir yetkili ile sorunu olmadığını, aday olmama yönünde bir baskı görmediğini söyleyen Sucuoğlu, her UBP üyesi gibi aday olma hakkı bulunduğunu vurguladı. Genel Sekreter ve Başkan vekili Ersan Saner ile sorunu olmadığını ifade eden Sucuoğlu, üyelik hakkını kullandığını belirtti.

Türkiye yetkililer ile sorun yaşadığı iddialarını reddeden Sucuoğlu şunları söyledi: “Şu anda telefonlarım susmuyor. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a taban ayakta. Kararımı yarın basın yolu ile duyuracağım. Bakanlık pazarlığı yapacak kadar amatör bir siyasetçi değilim.

Aksine, Başkan olmak için yola çıktım.

Kimse beni kavgalı göstermesin. Taban, erken kurultay kararı alınmasının ardından bana ciddi bir baskı yaptı. Buna kayıtsız kalmadım. Şimdi “Başkan adayıyım” demem, ama kararım bu yönde.

Yarın sabahtan itibaren resmî olarak kamuoyuna duyuracağım. Hiçbir belgeye aday olmama imzası atmadım. Bir belge geri çekilme, diğeri de kaosu önleme imzasıydı.

Benim aday olmamı önleyecek hukuki bir metne imza atmadım, aksine aday olmak en doğal hakkım. Türkiye ile de problemim yok, bu birilerinin suni göndermesi. Çekilirken görüşme yaptım ama şu anda durum farklı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka09 Kasım 2020 Pazartesi 20:07
  • Sucuoğlu yeniden aday mı olacak?09 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
  • UBP Başkan Vekili Saner, YDP ile görüşüyor09 Kasım 2020 Pazartesi 19:40
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:30
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
  • Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Taçoy'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Saner'den 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:18
  • UBP'li Gündüz:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter09 Kasım 2020 Pazartesi 19:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti