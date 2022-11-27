Son Dakika Haberi: Suphi Asiltürk de adaylıktan çekildi

LTB Başkan adayı olacağını açıklamıştı...

GMB'de Cem Dana'dan sonra LTB için aday olacağını açıklayan Suphi Asiltürk de adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İşte açıklama;

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR;

Değerli Dostlarım, malumunuz üzere yaklaşık 2 ay önce Lefkoşa Belediye Başkanlığı Adaylığımı açıklamıştım. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için yapılacak olan 25 Aralık yerel seçimlerin de Lefkoşa Belediyesi Adaylığı için kendi irademle çekiliyorum. Lefkoşa için hazırlamış olduğumuz Projelerimizi gene Milletimizin hizmetin de hayata geçmesi için gerekli mücadeleyi vereceğim. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da kapım tüm vatandaşlarımıza açıktır. 18 Belediye de Aday olan tüm Belediye Başkan adaylarına başarılar diliyorum. Rabbim hakkımız dan hayırlısını nasip eylesin inşallah. Suphi ASİLTÜRK