SON DAKİKA HABERİ: Taliban başkent Kabil'e girdi

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını duyurdu. Taliban ise Kabil'i güç kullanarak ele geçirmek istemediklerini açıkladı.

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, başkent Kabil'e girmeyi başladı.

Açıklama Afganistan İçişleri Bakanlığı'nca yapıldı. Açıklamaya göre Taliban güçleri her yönden Kabil'e giriyor.

Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtiliyor.

KABİL'DE KAOS

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

"GÜÇ KULLANMAYACAĞIZ"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.



Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Taliban son olarak Son olarak ülkenin dördüncü büyük kenti Mezar-ı Şerif ve Meymene kentlerini almıştı. Afgan ordu güçlerinin örgüte teslim olduğu belirtildi.

Örgüt kente girdikten sonra hapishanedeki tüm mahkumları serbest bıraktı. Eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Mareşal Raşid Dostum ile birlikte güvenli bir yere kaçtıklarını duyurdu.

ABD TAHLİYE DERDİNDE

ABD ise Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor. Tahliye için gönderilecek ilave asker sayısı 3 binden 5 bine çıkarıldı.



Kararı Başkan Joe Biden yazılı açıklamayla duyurdu. Biden, askerlerin, çalışanları ve ailelerini ülkeden güvenli bir şekilde tahliye edeceğini söyledi.



Amerikan Başkanı Taliban'a da gözdağı verdi. Biden, askerleri ve personeli riske atacak herhangi bir eylemin "hızlı ve güçlü bir tepki" ile karşılaşacağını söyledi.