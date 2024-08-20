Son Dakika Haberi:... Tekin Arhun'a 4 yıl hapis cezası verildi...
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde sahte evrak düzenleme suçundan yargılanan Turizm Bakanlığı eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu aleyhine getirilen tüm davalardan beraat ederken, iş insanı Tekin Arhun bazı davalardan beraat ederken, bazı davalardan mahkum edildi.
Mahkeme Arhun hakkındaki ceza kararını açıkladı.
Arhun 4 yıl hapis cezası aldı. (Kamalı Haber)
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