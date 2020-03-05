Son Dakika Haberi: THY uçağında KORONA virüs

THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde Koronavirüs çıktı

THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde Koronavirüs çıktı.



Asya medyasında yer alan bilgiye göre; 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 Koronavirüs olduğu tespit edildi.



Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Bugün ise planlanan dönüş seferi iptal olurken uçak da karantinaya alındı