Son Dakika Haberi... TMK Öğrencilerinde 24 Pozitif vaka...

Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nde (TMK) eğitim gören 11 ve 12’nci sınıf yaklaşık 141 öğrencinin, okul yönetiminden bağımsız bir şekilde düzenledikleri yılbaşı balosuna katılan ve aralarında pozitif vakalar çıkması üzerine karantinaya alınan 142 öğrenciden 24'ünün test sonucu pozitife döndü.

OMICRON VAKALARI KKTC'DE

KKTC’de Omikron varyantı ilk kez 21 Aralık günü, yurtdışı geçmişi olmayan 2 kişide tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omikron varyantının bulaşma oranının hızlı olduğunu, Omikron vaka sayısının artmasının beklendiğini ifade etmişti.Dünya Sağlık Örgütü, Omikron varyantının, diğer varyantlara oranlara hastaneye yatırma etkisinin daha düşük olduğunu açıklamıştı.

VAKALAR DÜŞMÜYOR

"Toplam 19.285 test yapıldı, 154'ü yerel, 200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 174 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.285 olup, 154' ü yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır. 72 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.