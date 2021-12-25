  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Son Dakika Haberi...TMK Öğrencilerinde 24 Pozitif vaka...

» »
Son Dakika Haberi... TMK Öğrencilerinde 24 Pozitif vaka...
Son Dakika Haberi...TMK Öğrencilerinde 24 Pozitif vaka...

Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nde (TMK) eğitim gören 11 ve 12’nci sınıf yaklaşık 141 öğrencinin, okul yönetiminden bağımsız bir şekilde düzenledikleri yılbaşı balosuna katılan ve aralarında pozitif vakalar çıkması üzerine karantinaya alınan 142 öğrenciden 24'ünün  test sonucu pozitife döndü.

 

OMICRON  VAKALARI KKTC'DE

KKTC’de Omikron varyantı ilk kez 21 Aralık günü, yurtdışı geçmişi olmayan 2 kişide tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omikron varyantının bulaşma oranının hızlı olduğunu, Omikron vaka sayısının artmasının beklendiğini ifade etmişti.Dünya Sağlık Örgütü, Omikron varyantının, diğer varyantlara oranlara hastaneye yatırma etkisinin daha düşük olduğunu açıklamıştı.

 

VAKALAR DÜŞMÜYOR

"Toplam 19.285 test yapıldı, 154'ü yerel, 200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 174 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.285 olup, 154' ü yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi taburcu edilmiştir.  1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır.  72 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BRTK 58 Yaşında25 Aralık 2021 Cumartesi 14:35
  • Lapta Belediyesi 10 Milyon Tl, Kıb-Tek 50 Milyon Tl Borçlanıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 14:06
  • Polis Kontrolünde Yakalandılar25 Aralık 2021 Cumartesi 12:36
  • Seyrüsefer Harçları İçin Yasa Gücünde Kararname Yürürlükte25 Aralık 2021 Cumartesi 12:28
  • Sucuoğlu: UBP Tek Başına İktidar Yolunda Rakipsizdir25 Aralık 2021 Cumartesi 12:16
  • Kuir Kıbrıs Reklam Panosuna Saldırıyı Kınadı25 Aralık 2021 Cumartesi 12:08
  • Sucuoğlu: UBP''nin Tek Başına İktidarı KKTC'nin Artık Kaçınılmaz Bir İhtiyacı Haline Gelmiştir”25 Aralık 2021 Cumartesi 12:05
  • 163 Vaka 1 Vefat24 Aralık 2021 Cuma 20:13
  • Sendikalar Salı Günü Grev ve Eylem Yapacak24 Aralık 2021 Cuma 19:59
  • Sendikal Platform’dan Lapta Belediyesi Emekçilerinin Mücadesine Destek24 Aralık 2021 Cuma 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti