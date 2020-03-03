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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son Dakika Haberi.... TSK bir Suriye uçağını vurdu

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Son Dakika Haberi.... TSK bir Suriye uçağını vurdu
Son Dakika Haberi.... TSK bir Suriye uçağını vurdu

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Suriye Arap Haber Ajansı da (SANA), İdlib’de Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının TSK tarafından vurulduğunu doğruladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusuna ait L-39 tipi savaş uçağı düşürüldüğü bildirildi.

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L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ!

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti’nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin’in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139’dur.

Dünya’da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya’da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır

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