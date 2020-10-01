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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de anlaştı

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TC Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de anlaştı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda “genel ilkelerde” ortak anlayışa varıldığı bildirildi.

Bakanlık, Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yaptı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, “Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışa varıldı.

Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargahı’nda yapılması planlanmaktadır” denildi.

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