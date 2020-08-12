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Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

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Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken, Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi.
Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken, Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi. Türkiye'nin sorunu diyalogla çözmek istediğini belirten Akar, "Mısır ve Yunanistan arasındaki anlaşma hukuki dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Mısır halkının hak kaybı anlamına geliyor" dedi. Akar ayrıca, Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü mücadeleye hazır olduğunu da vurguladı.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadelerini kullandı. 

 

Bakan Akar'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. 

Mısır ve Yunanistan arasındaki anlaşma hukuki dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Mısır halkının hak kaybı anlamına geliyor. 

 

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYE DE HAZIRIZ"

Biz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, kendi hakkımızı hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız. 

Türkiye’yi adete sahillerine hapseden akıl ve mantık dışı sözde sevilla haritasını dayatmanın iyi komşulukla, hukukla müttefiklikle hakça tutumla açıklanması mümkün değil.

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