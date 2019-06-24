Son Dakika haberi : UBP'den Özgürgün freni!

Meclis Başkanlık divanı biraraya gelemedi!
UBP Lefkoşa Milletvekili ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığı ile ilgili bugün toplanması beklenen Meclis Başkanlık Divanı toplanamadı.
Bu sabah 09:30'da toplanması beklenen Meclis Başkanlık Divanı UBP Meclis grubu toplantısı sonrasında ertlendi.
Saat 11:00 olmasına rağmen UBP grup toplantısı devam ediyor..
Cumhuriyet Meclis'i oturumu ise henüz başlamadı.
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