Son Dakika Haberi: Vicdani Retçi Karapaşaoğlu kararı yarın açıklanacak! (Video Haber)

Askeri Mahkeme'de bugün görüşülen dava karar kaldı. Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu kararı yarın açıklanacak.
Yarın saat 12:00'de bir grup Lise öğrencisi ise Vicdani ret hakkı için Lefkoşa'da eylem yapacak.
Askeri Mahkeme'de bugün görüşülen dava karar kaldı. Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu kararı yarın açıklanacak.
Yarın saat 12:00'de bir grup Lise öğrencisi ise Vicdani ret hakkı için Lefkoşa'da eylem yapacak.
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