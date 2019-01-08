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Son Dakika Haberi: Yenierenköy'de hortumdan evler hasar gördü!

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Bu akşam Yenierenköy'de çıkan hortumdan bir çok hayvanlar telef olurken, bazı evler de hasar gördü!
Son Dakika Haberi: Yenierenköy'de hortumdan evler hasar gördü!

Bu akşam Yenierenköy'de çıkan hortumdan bir çok hayvanlar telef olurken, bazı evler de hasar gördü!

Ülkeyi etkisi altına alan kötü hava koşulları bu akşam Karpaz bölgesinde bazı evlerin hasar görmesine neden oldu. Yenierenköy'de meydana gelen hortumda bazı hayvanlar telef olurken  bazı evler de hasar gördü.

Yenierenköy de saat 21.30 sıralarında çıkan hortum bölgede büyük hasara yol açtı.

Bazı evlerin su depoları, çatılar, ağıllar hasar görürken bir ağılda küçükbaş hayvanlar ağılın çatısının yıkılması sonucu telef oldu.

Bazı ağaçlar yollara devrildi.

Belediye ve polis ekipleri olaya müdahale ediyor.

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