Son Dakika Haberi: Zaroğlu ve ekibi YDP'den ayrılıyor...

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun, yeni bir parti kurmak için bazı girişimler içinde olduğu belirtildi.

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun, yeni bir parti kurmak için bazı girişimler içinde olduğu belirtildi. Yeni oluşacak partiye Meclis'ten başka vekillerin de katılması olasılığı olduğu da belirtiliyor.

KULİS HABER

Seçim ve Halk oylaması yasası ve Meclis iç tüzüğüne göre partisinden istifa eden bir milletvekili başka bir partiye geçemiyor ancak yeni bir parti kurulması durumunda yeni kurulan partiye geçip geçemeyeceği konusunda ise belirsizlik var.

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu bu akşam geniş katılımlı bir iftar yemeği düzenledi.

Kulislerde Bertan Zaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni bir parti kurulması ve ardından da yakın zamanda yapılması olası seçimlere DP ile işbirliği yaparak girilmesi yönünde bazı çalışmalar içerisinde olabileceği konuşuluyor.

Zaroğlu'nu yüzlerce YDP üyesinin izleyeceği de öne sürülüyor.