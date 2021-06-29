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SON DAKİKA HABERİ: Zaroğlu'na gece yarısı bakanlık teklif edildi, sabaha geri alındı

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Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa kararı sonrası hükümete desteğinin devam etmesi için varılan uzlaşının bu sabah bozuldu.
SON DAKİKA HABERİ: Zaroğlu'na gece yarısı bakanlık teklif edildi, sabaha geri alındı

Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa kararı sonrası hükümete desteğinin devam etmesi için varılan uzlaşının bu sabah bozuldu.

Kıbrıs Net Haber’in derlediği bilgilere göre, Başbakan Ersan Saner’in dün gece yarısı Bertan Zaroğlu’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı teklif ettiği ama sabah da bu teklifin geri alındığı öğrenildi.

Zaroğlu’nun istifa kararı sonrası hükümet, Serbest Liman Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Sigorta’ya atamaları yapması için Bertan Zaroğlu ile uzlaşıya varmıştı. Hatta bu görevlere atanacak kişilerin listesi verilmesine rağmen bir aya yakındır Başbakan Ersan Saner’in atamaları geciktirmesinin yarattığı rahatsızlığın ardından dün gece yaşanan bakanlık teklifi ve bu teklifin sabah geri alınmasıyla ipler koptu.

Bugünkü meclise girmemesiyle Genel Kurulu toplayamayan hükümetin geleceği de tartışmaya açıldı.

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