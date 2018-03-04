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Son Dakika: Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden 5 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

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Son Dakika: Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden 5 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı
Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden 5 öğretmen uzaklaştırıldı

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi sözcüsü Emre Özkan yaptığı açıklamada Hala Sultan İlahiyat Kolejinden bazı öğretmenlerin uzaklaştırıldığı açıklamasında bulundu. 

Bir süre önce Yeni Yıl kutlamaları ile ilgili okulda olaylar yaşanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

 

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi sözcüsü Emre Özkan'ın yaptığı açıklama;

2017 Eylül ayında Türkiye'den Hala Sultan İlahiyat Kolejine gönderilen 4 öğretmen (A.K, M.A, M.Ö, A.A ve öncesinde 3 öğretmen daha) orada bugün uzaklaştıranlar tarafından başka okullara göz yaşı içerisinde gönderildiler!

Neredeydi o gün 'öğretmenime dokunma' diyenler!

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste der Atalarımız zalimlere!

Zalime hakk sözü söyleceksin ki Hakk yerini bulsun! Koçum benim burada kalır sanma, hesap günü var inanmasan da!..

Emre Özkan/ Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi sözcüsü...

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