Son Dakika: Hamitköy'de yangın!

İtfaiye ve ambulans ekipleri olay yerinde...

Hamitköy'de Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nin sağ tarafı üzerindeki yolda bulunan bir evde çıkış nedeni henüz saptanamayan bir yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerinin intikal ettiği gözlemlendi.

Bölgede kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisinin sebebinin yangın olduğu iddia ediliyor.

Bölge halkından edinilen bilgilere göre ise, yangının çıktığı evde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı ve ailenin ayrıca 3 çocuğu olduğu gelen bilgiler arasında.

Detaylar birazdan...