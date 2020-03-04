Son Dakika: Hastane'de eylem (GÜNCELLENDİ)

Dr. Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastane'sinde eylem yapıldı.
Altmış kadar çalışan hastanede eylem yaptı.
Devlet Hastanesi'nde taşeron çalışanlar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde eylem yapıyor.
Seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi ile eyleme giden çalışanlar hastane önüne çıktı.
Çalışanlar bir süre sonra sorumlularını uyarısı ile işlerine döndü.
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