SON DAKİKA... "Hatay'da bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldı!"

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalan 1 kardeşimizin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
Yaşanan bu kayıpla Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselirken, arama çalışmaları devam eden vatandaş sayımız 13’e inmiştir.
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