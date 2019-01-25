Son dakika: Hatay'da Patlama ! Ölü ve Yaralılar Var (video)

Hatay'da bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

PATLAMA NEDENİYLE BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.