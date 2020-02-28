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Son Dakika: Hayatını kaybeden hasta sayısı 2'ye yükseldi

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Son Dakika: Hayatını kaybeden hasta sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika: Hayatını kaybeden hasta sayısı 2'ye yükseldi

Bu sabah çıkan yangın sırasında LDH yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gören 2 kişi başka hastanelere sevk edildikleri sırada hayatını kaybetti. 

74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamını yitirmiştir. 

Resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan iddiaya göre,  Asım Uyguroğlu dışında 1 kişinin daha tahliye sırasında yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Yangında Vefat eden 2. kişinin de ismi belli oldu
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