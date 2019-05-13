Son Dakika: HP Parti Meclisi toplanıyor, gündem hükümet oluşumu

HP Parti Meclisi toplanıyor, gündem hükümet oluşumu...
Halkın Partisi Parti Meclisi'nin bu akşam toplanacağı öğrenildi.
Parti Meclisi gündeminde hükümet kurulması ile ilgili HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a yetki verilmesi de gündemde.
HP Parti Meclisi toplanıyor, gündem hükümet oluşumu...
Halkın Partisi Parti Meclisi'nin bu akşam toplanacağı öğrenildi.
Parti Meclisi gündeminde hükümet kurulması ile ilgili HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a yetki verilmesi de gündemde.
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