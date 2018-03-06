Son Dakika: Hükümet Ankara yolcusu

Son dakika! Erhürman ve Özersay Ankara’daYıldırım ile görüşecek!

Son dakika! Erhürman ve Özersay Ankara’da Yıldırım ile görüşecek!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’dan gereken randevuyu aldığını, görüşmenin yarın yapılacağını açıkladı. Özersay görüşmeye kendisinin de katılacağını vurguladı.

BRT’ye konuşan Özersay, Erhürman’ın bu gece adadan ayrılacağını ve Ankara ziyaretinin Anıt Kabir ziyareti ile başlayacağını da bildirdi.

Başbakanlık Ankara ziyareti ile ilgili resmi açılma yaptı. İşte o açıklama;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kutret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım‘ın resmi davetlisi olarak bu akşam saat 20:35’de Ankaraya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Resmi temaslar yarın yapılacaktır. Bu akşam Ankara ziyareti öncesi Başbakan basına bilgi verecektir.