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Son dakika… İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda çok tartışılan "İBB'nin vakıflara yönelik yardımı" için harekete geçti.
Son dakika… İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti

 İmamoğlu'nun talimatı ile Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokoller feshedildi. Anlaşmanın feshedildiği TÜRGEV ve TÜGVA vakıflarının yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları da bulunuyor. Açıklamada ayrıca söz konusu vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı da vurgulandı.

İBB’den vakıflarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir. İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.” denildi.

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Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi; “Bu vakıflar için bu zamana kadar, yukarıda sayılan kalemler ve yeni inşaatlar bedelleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlenmiştir. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

YAPIMI DEVAM EDEN BİNALAR İBB’YE GEÇECEK

“Son tespitlerde; ihalesi İBB tarafından yapılan yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otopark inşaatlarının bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün de devam ettiği ortaya çıkmıştır. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin aynı vakıf adına yapılması dikkat çekmiştir. Bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.”

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