Son Dakika: İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıklama yaptı (VİDEO)

- 14 günlük karantinaya uymayanlar polis tarafından alınıp karantina merkezlerine gönderielcektir.
- Gıda ve hijyen desteği sağlanacak
- Engelli yaşlı ve ihtiyaçlı insanlarımıza belediyeler ile birlikte hizmet verilecek
- 6 whats app ihbar hattı devrede
- İlçe Emniyet Kurulları gıda ve hijyen paketleri için de whats app kriz hatları oluştu
- Bu hatlara gıda ve hijyen paketi için müracaat yapılacaktır.
- İlaç alamayacak ve kimsesi olmayan kişiler de yaşlılar da sokağa çıkmadan bu hizmetten yararlanabilecektir.
- Yerel yönetimlerin desteği ile halkımıza gerekli hizmetler devam edecek.
- İlçe emniyet kurulları görevlerinin başındadır.
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