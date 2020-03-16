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Son Dakika: İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıklama yaptı (VİDEO)

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıklama yapıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıklama yaptı (VİDEO)

- 14 günlük karantinaya uymayanlar polis tarafından alınıp karantina merkezlerine gönderielcektir.

- Gıda ve hijyen desteği sağlanacak

- Engelli yaşlı ve ihtiyaçlı insanlarımıza belediyeler ile birlikte hizmet verilecek

- 6 whats app ihbar hattı devrede

- İlçe Emniyet Kurulları gıda ve hijyen paketleri için de whats app kriz hatları oluştu

- Bu hatlara gıda ve hijyen paketi için müracaat yapılacaktır. 

- İlaç alamayacak ve kimsesi olmayan kişiler de yaşlılar da sokağa çıkmadan bu hizmetten yararlanabilecektir.

- Yerel yönetimlerin desteği ile halkımıza gerekli hizmetler devam edecek.

- İlçe emniyet kurulları görevlerinin başındadır.

 

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