Son Dakika: İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıklama yaptı (VİDEO)

- 14 günlük karantinaya uymayanlar polis tarafından alınıp karantina merkezlerine gönderielcektir.

- Gıda ve hijyen desteği sağlanacak

- Engelli yaşlı ve ihtiyaçlı insanlarımıza belediyeler ile birlikte hizmet verilecek

- 6 whats app ihbar hattı devrede

- İlçe Emniyet Kurulları gıda ve hijyen paketleri için de whats app kriz hatları oluştu

- Bu hatlara gıda ve hijyen paketi için müracaat yapılacaktır.

- İlaç alamayacak ve kimsesi olmayan kişiler de yaşlılar da sokağa çıkmadan bu hizmetten yararlanabilecektir.

- Yerel yönetimlerin desteği ile halkımıza gerekli hizmetler devam edecek.

- İlçe emniyet kurulları görevlerinin başındadır.