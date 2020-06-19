SON DAKİKA İDDİASI Tatar neden açıklama yapmadı?

Kabinede revizyon beklentisi halen devam ediyor..

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Akıncı ile saat 12:30'da bir araya geldi.

Görüşme 15 dakika sürdü.

Görüşmeden sonra Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapmadan ayrıldı.

UBP-HP koalisyon hükümetinde ‘Özel İzin’ krizi sonrasında yaşanan tartışma sonrasında kabineyi değiştirme girişiminde bulunan Başbakan Ersin Tatar, açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Başbakan Tatar'ın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunduğu Cumhurbaşkanı'nın hükümete güven oyu veren HP'den de "tamam" almak istediği öne sürüldü.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeni göreve getirilmek istenen bir Bakan ile ilgili de değerlendirme yapmak isteyebileceği de öne sürülüyor.

Başbakan Tatar'ın hükümet ortağı ile öğleden sonra bir araya gelip gelişmeleri değerlendirebileceği de kaydedildi.

Başbakan Tatar saat 16'dan önce açıklama yapabileceği de belirtildi.