Son Dakika: İHA ve SİHA'lar Geçitkale'de... (VİDEO)

TÜRKİYE’ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Geçitkale Havaalanı’na geldi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail’in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya’nın savaş gemilerini Kıbrıs’a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC’ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı’na gönderildi.

ACİL KOD İLE İSTENDİ

Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA’lar yarından itibaren Geçitkale’den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ‘acil’ koduyla Geçitkale’nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ”Bu istek karşısında hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin güvenliği için adım atıldı” demişti. Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

Bayraktar TB2

Genel Bilgiler

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

110 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 110.000 saatten saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 86 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye’ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.