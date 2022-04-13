Son Dakika! İki EL-SEN Üyesi Tutuklandı

İş başı yapmama eyleminin yanı sıra borcu bulunan devlet kurumlarının elektriğini de kesen El-Sen üyelerine polis müdahale etti. Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, 2 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Güzelyurt'ta elektrik borcu bulunan devlet kurumlarının elektriklerini kesmeye gittiği sırada tutuklandı.
Sendikanın ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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