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Son Dakika! İki EL-SEN Üyesi Tutuklandı

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Son Dakika! İki EL-SEN Üyesi Tutuklandı
Son Dakika! İki EL-SEN Üyesi Tutuklandı

İş başı yapmama eyleminin yanı sıra borcu bulunan devlet kurumlarının elektriğini de kesen El-Sen üyelerine polis müdahale etti. Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, 2 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Güzelyurt'ta elektrik borcu bulunan devlet kurumlarının elektriklerini kesmeye gittiği sırada tutuklandı.

Sendikanın ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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