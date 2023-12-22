SON DAKİKA... İlaçlara okkalı zam!

Gündem Kıbrız Özel Haber- PELİN YÜKSELAY
İlaçlar 25 Aralık'tan itibaren, yüzde 25 zamlanıyor.
Gündem Kıbrıs muhabirinin Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'den aldığı bilgiye göre, zammının peyderpey ilaçlara yanıstılmaya başlandığını, 25 Aralık'tan itibaren resmen yürürlükte olacağını kaydetti.
Öksüz, Türkiye’de ilaç üretimi yapan firmaların piyasaya ilaç sürmek için zammı beklemesi nedeniyle ülkemizde ilaç eksikliği yaşandığını da belirterek, 25 Aralık'tan itibaren bu sorunun ortadan kalkacağını düşündüklerini söyledi.
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