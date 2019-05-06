Son Dakika: İmamoğlu'nun mazbatası geri alınıyor!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. YSK iptal kararını, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük iddiasına dayandırdı.
AKP Temsilcisi Recep Özel'in verdiği bilgiye göre yenilenme kararı alınan İstanbul seçimleri, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Daha önce YSK'nın Ankara Keskin'de verdiği karar doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi, bu süreçte bir kamu görevlisinin makama oturması bekleniyor.
YSK'nın Maltepe ve Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesi yönündeki başvuruları yarın ele alması bekleniyor.
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