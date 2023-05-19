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Son Dakika! İş Kazasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi

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Gönyeli'de meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Taner Altınkaya, hayatını kaybetti.
Son Dakika! İş Kazasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi

Polisin açıklaması şöyle:

19.05.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli'de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, Taner ALTINKAYA (E-28) merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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