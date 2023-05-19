Son Dakika! İş Kazasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi

Polisin açıklaması şöyle:
19.05.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli'de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, Taner ALTINKAYA (E-28) merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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