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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine dönmesi istendi

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Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Elçiye bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.
SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine dönmesi istendi

NTV'nin Türkiye Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiği belirtildi.

Elçiye, bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ ANKARA'DA

Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin'deki olaylardan sonra istişareler için çağırdığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem de Ankara'ya geldi.

Büyükelçi Kemal Ökem'i Ankara'ya getiren uçak, saat 13.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını belirtmişti. 

ABD TEL AVİV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIDI 

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nakba'nın (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi katletti ve 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

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