Son Dakika: İstanbul için sayım bitti! AKP yine itiraz etti!

İşte o açıklama;

SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde yola çıktı. Tutanaklar biraz sonra İl Seçim Kurulu'na elden teslim edilecek ve böylece MAZBATA için geri sayım başlayacak.

Bu sırada Ali Kılıç'a da mazbatası teslim edildi.

SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde yola çıktı. Tutanaklar biraz sonra İl Seçim Kurulu'na elden teslim edilecek ve böylece MAZBATA için geri sayım başlayacak. Bu sırada Ali Kılıç'a da mazbatası teslim edildi. pic.twitter.com/8qLuYCR8PC — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 17 Nisan 2019

AKP'den Maltepe için YSK'ya iptal başvurusu

AKP, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'nin itirazı nedeniyle Maltepe ilçesinde 1.089 sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Birleştirme tutanakları hazırlanarak İl Seçim Kurulu'na gönderilirken AKP bu kez de tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.