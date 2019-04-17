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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Son Dakika: İstanbul için sayım bitti! AKP yine itiraz etti!

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SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde yola çıktı
Son Dakika: İstanbul için sayım bitti! AKP yine itiraz etti!

İşte o açıklama;

SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde yola çıktı. Tutanaklar biraz sonra İl Seçim Kurulu'na elden teslim edilecek ve böylece MAZBATA için geri sayım başlayacak.

Bu sırada Ali Kılıç'a da mazbatası teslim edildi.

 

AKP'den Maltepe için YSK'ya iptal başvurusu

AKP, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'nin itirazı nedeniyle Maltepe ilçesinde 1.089 sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Birleştirme tutanakları hazırlanarak İl Seçim Kurulu'na gönderilirken AKP bu kez de  tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.

 

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