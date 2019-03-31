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Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum.. #Seçim2019

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Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum..
Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum.. #Seçim2019

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı... İstanbul'da sandıkların yüzde 75.81'i açıldı. İstanbul'dan gelen son dakika oy oranlarını anbean aktarmaya devam ediyoruz. İşte İstanbul oy oranlarında son durum ve şuana kadar açılan sandıklara göre partilerin aldığı oylar

Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre; İstanbul'da birçok ilde oyların sayımına geçildi. İstanbul'da saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 75.81'i açıldı. 

10 MİLYON 560 BİN 963 SEÇMEN...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. 

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