Son dakika: İstanbul’da 3 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul’da 3 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi.

İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.

Bu bağlamda Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bilindiği gibi Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.