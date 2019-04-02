Son dakika: İstanbul’da 3 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.
Bu bağlamda Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bilindiği gibi Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.
Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.
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