Son dakika… İstanbul'da 9’u Çinli, 12 kişi Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğal gaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 Çinli işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi.
Corona virüsü şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı.
Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.
Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti
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