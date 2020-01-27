  • BIST 120.150
  • Altın 302,601
  • Dolar 5,9464
  • Euro 6,5535
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Son dakika… İstanbul'da 9’u Çinli, 12 kişi Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

»
Son dakika… İstanbul'da 9’u Çinli, 12 kişi Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika… İstanbul'da 9’u Çinli, 12 kişi Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğal gaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 Çinli işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi.

Corona virüsü şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP’nin, depremzedeler için gönderdiği yardımlar şehre sokulmadı!26 Ocak 2020 Pazar 19:45
  • 150 lira için arkadaşını öldürdü26 Ocak 2020 Pazar 19:11
  • Berna Laçin'e deprem sonrası paylaşımları nedeniyle soruşturma26 Ocak 2020 Pazar 19:08
  • Demirtaş'tan Elazığ depremi mesajı26 Ocak 2020 Pazar 19:07
  • Altaylı: Deprem parasıyla yapılan yollar sayesinde cenazeler asfalt yoldan gidiyor kabristana, size de yaranılmıyor yani26 Ocak 2020 Pazar 19:06
  • Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 38'e yükseldi26 Ocak 2020 Pazar 17:59
  • Öldürdüğü kadını koyduğu araçla köprüye gidip kendini aşağıya attı26 Ocak 2020 Pazar 17:44
  • Oktay, depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı26 Ocak 2020 Pazar 12:35
  • Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 35'e yükseldi26 Ocak 2020 Pazar 12:08
  • Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem25 Ocak 2020 Cumartesi 21:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti