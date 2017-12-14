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Son dakika! İstanbul'da yakalanan bombalı araçla ilgili flaş gelişme

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Son dakika! İstanbul'da yakalanan bombalı araçla ilgili flaş gelişme
İstanbul Bahçelievler'de ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 3'ü kadın 10 kişi gözaltında.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 24 saat boyunca yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından kapalı kasa bir minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde olduğunu tespit etti. İstihbarat ve TEM ekipleri bomba yüklü minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. Sokakta park halinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 60 kilo patlayıcı bulundu.

POLİS, BOMBALI ARACIN 'BAVER' KOD ADLI TERÖRİST ve İİT ZİRVESİNE YÖNELİK SALDIRI İDDİASI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri; gözaltına aldığı şüphelinin, 19 Kasım'da düzenlediği operasyonda sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi 'Baver' kod adlı Yunus Sanamalı ile irtibatlı olup olmadığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesine yönelik bir saldırı mı planlandığı konusunda çalışmalarını genişleterek, incelemelerini sürdürüyor.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

İlk ifadelerin ardından polis yeni operasyon düzenledi ve gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

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