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SON DAKİKA: İstanbul'da yine deprem!

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA: İstanbul'da yine deprem!

İstanbul'da saat 10.32'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü "Silivri Açıkları - Marmara Denizi" olarak belirtildi.

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