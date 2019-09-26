SON DAKİKA: İstanbul'da yine deprem!

İstanbul'da saat 10.32'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü "Silivri Açıkları - Marmara Denizi" olarak belirtildi.
İstanbul'da saat 10.32'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü "Silivri Açıkları - Marmara Denizi" olarak belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.