Son Dakika: İşte elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri

KIB-TEK bu akşam kesinti yapılacak yerleri açıkladı:

18:00 – 19:30 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

LEFKOŞA BÖLGESİ =>

• Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokulu, Başkent Hastanesi ve civarı, Metehan Sosyal Konutları, Omağ Apartmanları, Kemal Şemiler Caddesinin kuzey ve güneyi.

• Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge

• Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü

• Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı

MAĞUSA BÖLGESİ=>

• İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi + Caesar Apartmanları

GİRNE BÖLGESİ =>

• İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ

• Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Riviera Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı

• Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü

• Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi

GÜZELYURT BÖLGESİ=>

• Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı

LEFKE BÖLGESİ=>

• Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı

18:30 – 20:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

LEFKOŞA BÖLGESİ

Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi

• U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat

• K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi

• Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında kalan bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arasında kalan bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasında kalan bölge

MAĞUSA BÖLGESİ

• Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

• Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü

GİRNE BÖLGESİ

• Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı

• Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K'oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı

• Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu ile Bölgesi

• Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi

• Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı

• İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi

GÜZELYURT BÖLGESİ

• Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi