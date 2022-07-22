Son Dakika! İşte maaş kesintisinin detayları

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, kamuda 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı.

Üstel, 30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre uygulamanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti.

“Yeni maaş politikası geçici” diyen Üstel, “Sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek orunda olduklarını” ifade etti.

Öte yandan Üstel, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

15 bin TL üzeri maaş alan tüm kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti

Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni bir karar hükmünde kararnameyle kamuda çalışan ve emekli, net 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

Üstel, göreve geldiği zor ekonomik dönemden çıkış için, büyük bir çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içerisinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, yeni maaş politikasının geçici, bir uygulama olacağını belirterek, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

Sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, “Maliyemizin gelir-gider dengesi içerisinde 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin TL altında maaş alan kimseden bir kesinti yapılmayacak” dedi.

Başbakan Üstel, toplumsal dayanışmanın öne çıkarılmasını isteyerek, “Bu krizden birlikte çıkacağız. Hükümet olarak, ekonomiyle ilgili toplumu rahatlatacak adımları atmaya devam edeceğiz. Eğer hızlı adımlar atmaya devam edersek, bu uygulama 31 Aralık tarihinden önce de yürürlükten kalkabilir. Bir zamana ihtiyacımız var. Kamu çalışanımızın alacağına, hakkına dokunmuyoruz. Sadece ileride ödemek koşulu ile toplumsal dayanışma içerisine giriyoruz. Konuyu siyasi temele çekmeden, ülke gerçeklerini bilen herkesin bu adımdan siyasi bir avantaj elde etme adına adım atmamasını istiyorum” dedi.

Kesintiler Aralık 2023 ayı sonuna kadar ödenecek

Yeni maaş ödemeleri ile ilgili alınan karar şöyle:

"Aylık her türlü net maaş, 13’üncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL (On Beş bin Türk Lirası) ve altında olan kişiler den herhangi bir kesinti yapılmayacak, her türlü maaş, 13’üncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödeme ile emekli maaşlarını aynen almaya devam edeceklerdir.

Aylık her türlü net maaş, 13’üncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.001 TL (On Beş bin bir Türk Lirası) ve üzerinde olan kişilerden yüzde 20 oranında kesinti yapılacak ancak yapılan bu kesinti sonucunda aylık her türlü net maaş, 13’üncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL’nin (Beş bin Türk Lirası) altında gerçekleşmesi durumunda, her türlü net maaş, 13’üncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000TL (Beş bin Türk Lirası) olarak ödenecektir"

Kesintiler, bütçe olanakları çerçevesinde, Aralık 2023 ayı sonuna kadar geri ödenecek.