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Son Dakika! İşte yeni kabine

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UBP Milletvekili Ünal Üstel , UBP – DP – YDP hükümetini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Son Dakika! İşte yeni kabine

İşte yeni kabine:

Başbakan : Ünal Üstel

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ Altuğra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy

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