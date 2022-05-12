Son Dakika! İşte yeni kabine

İşte yeni kabine:
Başbakan : Ünal Üstel
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ Altuğra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy
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