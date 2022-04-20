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Son Dakika! İstifa sonrası Başbakan'dan ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Başbakan Faiz Sucuoğlu açıklamalarda bulundu.
Son Dakika! İstifa sonrası Başbakan'dan ilk açıklama

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. 

Sucuoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“En kısa sürede tekrardan görevlendirme olacak, süreç yeniden başlayacak. Görev bizlere verilecek. Ülkenin içince bulunduğu durumda, tek gün dahi bizim için çok önemli, süratle yeni hükümeti kurmak gerekir. Bugün uzun uzun genel durumu konuştuk, herhalde bir iki gün içerisinde görev verilecek.

Ben demokratik olarak Hükümeti kurma görevinin ana muhalefete de verilebileceğini söyledim.

Yeni Hükümet’te değişiklikler olacak.”

Soru üzerine Cumhurbaşkanı’na kırgınlığı olmadığını ama ‘görüş ayrılıkları olabileceğini’ söyleyen Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine de saygı duymak lazım” dedi.

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