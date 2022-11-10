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Son Dakika! İttifak Çatırdadı

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Son Dakika! İttifak Çatırdadı
Son Dakika! İttifak Çatırdadı

Yerel Seçimlerde itidal yapmak üzere anlaşan Koalisyon ortakların daha ilk günden çatladı.

Dün akşam 3 Partinin destek açıkladığı Alsancak-Lapta Belediye Başkan Adayı Fırat Ataseri destekleme yemeğine YDP katılmadı.

Destek yemeğine son anda katılmaktan vaz geçen ve YDP kilerin de katılmasını istemeyen Erhan Arıklı bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Arıklı’nın yakın çevresine bu ittifakta ortakların YDP nin hassasiyetlerine saygı göstermediğini belirterek gerekirse bütün bölgelerde ayrı aday gösterebilecekleri mesajını verdiğini iddia ettiler.

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