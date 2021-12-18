Son dakika! İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 35 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükle ilgili sosyal medyadaki "çok sayıda ölü var" iddiaları sonrası açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık'ta kısmi göçük olduğunu ve 22 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Bu açıklamadan bir süre sonra paylaşım yapan Kınık Kaymakamlığı ise yaralı sayısının 35'e yükseldiğini ve herkesin kurtarıldığını belirtti.

Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İZMİR VALİSİ: 22 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup, Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" dedi.

KAYMAKAMLIK: 35 YARALI

Kınık Kaymakamlığı'nın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda "İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur." denildi.

YARALILARDAN 2'Sİ SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.