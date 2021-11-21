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Son Dakika! Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural'dan İlk Açıklama

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Ünlü Sanatçı Kadir İnanır, Aniden Rahatsızlanması Sonucu Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne Kaldırılmıştı.
Son Dakika! Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural'dan İlk Açıklama

Jülide Kural sosyal medya hesabı üzerinden Kadir İnanır'ın tüm sevenlerinin yüreğine su serpecek bir açıklama yaptı. İnanır'ın normal bir odada bilinci açık bir şekilde müşahede altına alındığını belirten Jülide Kural, paylaşımını ''Süreç konusunda sadece benim vereceğim bilgilere kulak veriniz. Milyonlarca sevenini barışın tüm renklerinde kucaklıyor.'' sözleriyle bitirdi.

 

Son dakika! Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan ilk açıklama

DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Kendisini dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabildiğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmış ve tedavisine başlanmıştır." diye konuştu.

Son dakika! Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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