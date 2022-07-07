Son Dakika! Kadir Şeker için tahliye kararı

Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uyguladığını iddia ettiği Özgür Duran’a engel olmak isterken, Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker’in 5 Temmuz’da çıktığı mahkemede tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in avukatının mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.

ARBEDE ÇIKTI

Olay, 5 Şubat 2020’de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla’yı döven Özgür Duran’ı engellemeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker’e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu.

Kararda ‘haksız tahrik’ indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay’ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker’in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şekerin cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4’üncü Ağır Ceza Mahmekesi’ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker’in tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şekerin avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı;

“Sanık Kadir Şeker’in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK’nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”

ŞEKER’İN AVUKATI: ÇOK MUTLUYUZ

Kadir Şeker’in avukatlarından Emrah Daylan, tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, ”Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne. Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MAKTULÜN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek şunları söyledi;

*Sokak ortasında ben darp edildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli.

*Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah'ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar.

*Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın.

“YARGITAY’A GİDİYORUM”

20 yaşındaki Remzi Niyazi Duran ise, “Devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi, 2.5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara'ya Yargıtay'a gidiyorum. Hakkımda yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum” dedi.