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Son Dakika: Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
Son Dakika: Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuklama olmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.

Mahkeme Kaftancıoğlu hakkında, hakaret suçundan 1.5 yıl hapis cezası verirken duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle ve pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmamasını kararlaştırdı.

 

Ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 1.5 yıl ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşılama suçundan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaftancıoğlu, toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

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