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SON DAKİKA: Kar yağabilir

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Hava soğudu, kar yağışı bekleniyor.
SON DAKİKA: Kar yağabilir

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Ülkemizde şu an hava parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçiyor. 
Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyrediyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esiyor. 

Ani soğuyan hava ile birlikte kar yağışının olması bekleniyor. 

POLİSİMİZDEN UYARI

Polis, buzlanma nedeniyle St. Hilarion–Kozanköy arasındaki yol ile Girne Dağ Yolu’nda Beşparmak Kafeterya’dan Alevkayası’na giden servis yolunun, bu sabah trafik akışına kapatıldığını bildirdi.

 

DENİZLERDE DURUM NE?

Denizlerimizde de hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Rüzgar kuzey ve batı'dan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Deniz kaba yer yer çok kaba dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 1,5 ile 2,5 yer yer 3,5 metre. Görüş iyi yağış anında orta.

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TRODOS’TA KAR YAĞIŞI
Bölgede havanın dünden itibaren hızla soğumasının ardından Trodos’a sezonun ilk karı yağdı. Rum polisi, bölgeye gidecek olanları kar lastiği kullanmaları veya zincir takmaları konusunda uyardı.

Troodos Meydanı'ndan Olympus'a giden yol, yalnızca dört tekerlekten çekişli veya kaymaz zincirlerle donatılmış araçlara açık. Polis yaptığı açıklamada, Platres'ten Troodos'a kadar olan caddelerin çok kaygan olduğunu ve bölgede hafif bir sis bulunduğunu ifade etti.  Bu bölgede sürücülerin özellikle dikkatli olmaları istendi.

Trodos’da sabah saatlerinde hava sıcaklığını -6 dereceye kadar düşmesi de bekleniyor. 

 

TRODOS'TA DURUMU (VİDEO)

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