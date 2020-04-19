  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Son Dakika: Karpaz'da Çayırova'da Covid-19 Vakası

» »
Son Dakika: Karpaz'da Çayırova'da Covid-19 Vakası
Son Dakika: Karpaz'da Çayırova'da Covid-19 Vakası

Son Dakika: Karpaz'da Çayırova'da  Covid-19 Vakası...

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden İskeleli vakaların Covid-19 bulaşısına neden olan "Kombaycı" şahıs ile bağlantılı Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı Çayırova köyünde yeni bir Covid-19 vakası daha tespit edildi.

"Kombaycı" tamircisi 23/24 Mart'ta Çayırova'ya geldi. 30 Mart tarihinde Memhetçik'e geldi. Bu iki bölgedeki temaslarda sonuçlar negatif çıktı.

13/14 Nisan tarihilerinde Çayırova'yı ziyaret etti. Bununla ilgili Mehmetçik Belediyesi temaslı takip listesi oluşturdu.

Bu tarihlerde pozitif vaka olması ihtimali yüksek ihtimal.

Aileden bulaşılan bir isim pozitif çıktı. Pozitif çıkan şahsın eşi ise negatif çıktı.

Test Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapıldığı öğrenildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 22 Bin 745'e Yükseldi18 Nisan 2020 Cumartesi 11:18
  • Avrupa Parlamentosu 3 Milyar Avroluk Kovid-19 Tedbirlerini Onayladı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:14
  • İyileşen Covid-19 hastaları arasında 'yeniden aktifleşen' vakalar neden artıyor?18 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
  • Koronavirüs Tedavisinde Denenen ve Başarılı Olan Klorokin Fosfat Nedir?18 Nisan 2020 Cumartesi 10:12
  • Trump: 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağını düşünüyoruz18 Nisan 2020 Cumartesi 10:12
  • Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti18 Nisan 2020 Cumartesi 10:11
  • 5 soruda Dünya Sağlık Örgütü: Nedir, nasıl işler, kimler finanse ediyor?18 Nisan 2020 Cumartesi 09:49
  • DSÖ, antikor testlerinin ne kadar faydalı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:47
  • TKP: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:41
  • Nobel Ödüllü Fransız virolog Montagnier: Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi17 Nisan 2020 Cuma 22:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti