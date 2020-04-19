Son Dakika: Karpaz'da Çayırova'da Covid-19 Vakası...
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden İskeleli vakaların Covid-19 bulaşısına neden olan "Kombaycı" şahıs ile bağlantılı Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı Çayırova köyünde yeni bir Covid-19 vakası daha tespit edildi.
"Kombaycı" tamircisi 23/24 Mart'ta Çayırova'ya geldi. 30 Mart tarihinde Memhetçik'e geldi. Bu iki bölgedeki temaslarda sonuçlar negatif çıktı.
13/14 Nisan tarihilerinde Çayırova'yı ziyaret etti. Bununla ilgili Mehmetçik Belediyesi temaslı takip listesi oluşturdu.
Bu tarihlerde pozitif vaka olması ihtimali yüksek ihtimal.
Aileden bulaşılan bir isim pozitif çıktı. Pozitif çıkan şahsın eşi ise negatif çıktı.
Test Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapıldığı öğrenildi.
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